Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:41
Просмотров: 143

У Харкові поліція затримала п’ятьох мародерів

У Харкові поліція затримала п’ятьох мародерів

Сьогодні під час патрулювання міста правоохоронці затримали трьох чоловіків, які грабували продуктовий магазин, та ще двох, які влізли в кіоск з продажу тютюнових виробів.

Зараз з правопорушниками працюють слідчі, повідомляє ГУНП Харківської області. Чоловікам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Поліція нагадує: відповідальність за мародерство посилена. Мінімальне покарання, відповідно до ст. 432 Кримінального кодексу України, збільшене з 3 до 5 років позбавлення волі.

Крім того, санкції низки статей Кримінального кодексу України доповнено кваліфікуючою ознакою – вчинення злочину в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Якщо ви стали свідком або жертвою злочину, негайно телефонуйте 102.

Також повідомити про злочин можна за допомогою чат-боту в месенджері телеграм @Kharkiv102_bot «Служба 102 поліції Харківської області».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 