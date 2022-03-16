У Харкові поліція затримала п’ятьох мародерів

Сьогодні під час патрулювання міста правоохоронці затримали трьох чоловіків, які грабували продуктовий магазин, та ще двох, які влізли в кіоск з продажу тютюнових виробів.

Зараз з правопорушниками працюють слідчі, повідомляє ГУНП Харківської області. Чоловікам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Поліція нагадує: відповідальність за мародерство посилена. Мінімальне покарання, відповідно до ст. 432 Кримінального кодексу України, збільшене з 3 до 5 років позбавлення волі.

Крім того, санкції низки статей Кримінального кодексу України доповнено кваліфікуючою ознакою – вчинення злочину в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Якщо ви стали свідком або жертвою злочину, негайно телефонуйте 102.

Також повідомити про злочин можна за допомогою чат-боту в месенджері телеграм @Kharkiv102_bot «Служба 102 поліції Харківської області».

Агентство Телевидения Новости