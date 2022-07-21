У Харкові повністю зруйнований 21 освітній заклад

"Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів у м. Харкові пошкоджено 232 заклади освіти. Повністю зруйновано 21 заклад освіти. На території області внаслідок обстрілів пошкоджено 191 заклад освіти", - навели останню статистику в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Крім того, за даними прокуратури, в Харкові й області пошкоджені будівлі 57 закладів професійно-технічної та вищої освіти.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/38566

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