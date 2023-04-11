У Харкові працюватимуть американські слідчі, щоб допомогти харківським у розслідуваннях воєнних злочинів

Представники Проекту міжнародної технічної допомоги США прибули до Харкова.

"Американські колеги насамперед ділитимуться досвідом. Мова про сучасні міжнародні методики зберігання речових доказів, їх обробку та аналіз.

Також планується влаштувати для наших слідчих спеціальні тренінги. Для цього американські та інші міжнародні фахівці готові приїхати до Харкова", - зазначив головний слідчий Харківської області.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/105765

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