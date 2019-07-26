Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:19
Просмотров: 50

У Харкові СБУ блокувала діяльність торгівців людьми, які переправляли жінок за кордон

У Харкові СБУ блокувала діяльність торгівців людьми, які переправляли жінок за кордон

На Харківщині співробітники Служби безпеки України викрили та блокували діяльність угруповання, учасники якого переправляли українок до Китаю для сексуальної експлуатації.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Харкова підшуковував жінок, які перебували у складному матеріальному становищі та пропонував їм високооплачувану роботу за кордоном нібито у «сфері надання послуг».

Правоохоронці затримали рекрутера в обласному центрі під час відправки двох чергових «заробітчанок» за кордон.

Наразі у межах кримінального провадження відкритого за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, вчинена щодо кількох осіб) затриманому оголошено про підозру.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до торгівлі людьми.

Викриття зловмисника відбувалося спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: сбу, харьков

Читайте ещё:

Усі подробиці рейдерської атаки на Валківщині
Сегодня 08:33    54
450 харьковчан водят автомобили дороже миллиона
Сегодня 08:15    57
Избиение харьковского телеоператора: дело перенесли на август
Сегодня 07:47    45
Уперше до танкового інституту вступили дівчата
Сегодня 07:28    75
У Харкові та Балаклійському районі – нові випадки кору
Сегодня 06:50    59
Харьковского чиновника уличили в коррупции
Сегодня 06:32    137
На Харківщині СБУ викрила розкрадання бюджетних коштів під час ремонту автошляхів
Сегодня 06:14    99
СБУ продовжує викривати діяльність потужного транснаціонального наркоугруповання
25.07.2019 11:27    121
В церковь под Харьковом ударила молния
25.07.2019 09:25    318
У відставку відправили суддю, який закрив справу Кернеса
25.07.2019 08:53    204
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 