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У Харкові СБУ викрила на хабарі посадовців державного оборонного підприємства (ВІДЕО)

У Харкові СБУ викрила на хабарі посадовців державного оборонного підприємства (ВІДЕО)

У межах комплексу заходів із захисту інтересів держави у оборонній сфері співробітники Служби безпеки України викрили у Харкові на систематичних хабарях двох посадовців Державного підприємства "Завод імені Малишева".

Оперативники СБУ встановили, що начальник одного з відділів та його підлеглий - інспектор відділу, організували протиправний механізм вимагання та одержання грошей від підприємців за надання їм в оренду приміщень оборонного заводу для ведення бізнесу. За оренду трьох приміщень складського і побутового призначення посадовці вимагали щоквартально сплачувати їм неправомірну вигоду, за що суттєво знижували комерсантам офіційну суму оренди.

Співробітники СБУ затримали службових осіб оборонного підприємства у робочих кабінетах після одержання чергового траншу за наступні три місяці. У кожного з фігурантів справи виявлена та вилучена частина неправомірно одержаних коштів.

Вирішується питання щодо повідомлення посадовцям про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття хабарників проводилася спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

У Харкові СБУ викрила на хабарі посадовців державного оборонного підприємства (ВІДЕО)

У Харкові СБУ викрила на хабарі посадовців державного оборонного підприємства (ВІДЕО)

У Харкові СБУ викрила на хабарі посадовців державного оборонного підприємства (ВІДЕО)

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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