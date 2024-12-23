У Харкові судитимуть ділка, який за шість тисяч доларів продавав відстрочку від мобілізації

Скеровано до суду справу 26-річного жителя передмістя Харкова, який за шість тисяч доларів пропонував допомогу з відстрочкою від мобілізації. Ділок запевняв, що в нього є зв’язки у МСЕК та ТЦК.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, житель селища Бабаї пропонував військовозобов’язаним отримати відстрочку від мобілізації. Ділок зазначав, що має налагоджені зв’язки з посадовцями медико-соціальної експертної комісії одного з медичних закладів Харкова, а також співробітниками РТЦК та СП.

За 6000 доларів обвинувачений обіцяв оформити документи про наявність у «клієнта» захворювання, які надають право на відстрочку. Усі організаційні моменти чоловік брав на себе – військовозобов’язаному навіть не треба було особисто відвідувати медзаклад.

Оплата «послуги» мала здійснюватися двома частинами. Обвинувачений надав «клієнту» вказівку, щоб той передав йому копії особистих документів та 4000 доларів в обумовленому місці. Однак отримати «оплату» обвинувачений не встиг – його затримали правоохоронці.

Слобідською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом отримання пропозиції одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Чоловіка судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости