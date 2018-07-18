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У Харкові вдалося забрати дітей у матері, яка утримувала їх в нелюдських умовах

У Харкові вдалося забрати дітей у матері, яка утримувала їх в нелюдських умовах

 У Харкові вдалося забрати дітей з сім'ї, де вони утримувалися в нелюдських умовах. Про це повідомляє депутат Харківської обласної ради Денис Дорожкін.

Цілий рік служба по дітях не могла потрапити в квартиру, де живе подружжя з шістьма маленькими дітьми. Двоє дорослих дітей живуть з бабусею окремо. Кожен раз батьки не відкривали залізні двері, а дітей передавали через вікно, на іншу сторону будинку і вони тікали.
"Цього разу ми застали трьох малюків замкненими самими в квартирі, яка більше нагадує бомжатню-настільки нестерпний запах віяв за 5 м. Діти замкнені. У квартирі бардак. Комунікації відключені, крім холодної води, але їй не користуються-на дітях і стінах шар бруду ... Я через вікно умовив старшого вийти і збігати за матір'ю, тим часом викликали патрульних", - повідомляє депутат.

Горе-батьки навідріз відмовлялися віддавати дітей. Мати бризкала з газового балончика в патрульних поліцейських, а потім загрожувала викинутися з вікна.
В результаті, правоохоронцям вдалося скрутити жінку. Двох дітей доставили в лікарню, ще двох, постарше, визначили в інтернат раніше. Ще одна дитина втікла слідом за своїм батьком.
Також повідомляється, що дітей раніше ловили в супермаркеті, де вони крали солодощі.
Нагадаємо, під Харковом горе-мати покинула своїх малолітніх дітей і пішла розважатися. Наразі вирішується питання щодо позбавлення цієї жінки батьківських прав.

Источник: kharkov.comments.ua

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