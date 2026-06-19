У Харкові виявили жінку з наркотиками

У Харкові патрульні затримали жінку, ймовірно, причетну до розповсюдження наркотиків.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

У четвер під час патрулювання Київського району на вулиці Козакевича інспектори звернули увагу на двох жінок, поведінка яких здалася їм підозрілою.

Помітивши службовий автомобіль, громадянки змінили напрямок руху та намагалися швидко зникнути з поля зору інспекторів. Патрульні наздогнали їх і зупинили для перевірки. Під час спілкування одна з жінок помітно нервувала.

Патрульні запитали громадянку, чи має вона при собі заборонені речовини. Жінка, своєю чергою, зізналася, що має при собі наркотичні речовини у зіп-пакетах, всередині яких знаходилися згортки з кристалічною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну.

Для з’ясування всіх обставин події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости