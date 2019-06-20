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У Харкові виявили незаконний арсенал зброї (ФОТО)

У Харкові виявили незаконний арсенал зброї (ФОТО)

В рамках розслідування каналу продажу зброї на території м. Харкова у звичайній квартирі виявлено незаконний арсенал.

Власником житла виявився 45-річний місцевий мешканець. Під час обшуків у помешканні вилучено велику кількість зброї та боєприпасів.

Усе вилучене направлено на експертизу для встановлення боєздатності.

Досудове розслідування проводиться органами поліції за оперативного супроводу УСБУ в області за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 263 КК України. Слідчі дії тривають: проводиться низка обшуків та встановлюється джерело походження зброї.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігуранту провадження.

Прес-служба прокуратури Харківської області

У Харкові виявили незаконний арсенал зброї (ФОТО)

У Харкові виявили незаконний арсенал зброї (ФОТО)

У Харкові виявили незаконний арсенал зброї (ФОТО)

У Харкові виявили незаконний арсенал зброї (ФОТО)

У Харкові виявили незаконний арсенал зброї (ФОТО)

У Харкові виявили незаконний арсенал зброї (ФОТО)

Источник: khar.gp.gov.ua

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