У Харкові водій Lexus зніс паркан на аерокосмічному проспекті: що показав Драгер

У ніч з 25 на 26 травня у Харкові водій Lexus в’їхав у дорожній паркан на Аерокосмічному проспекті. Під час оформлення ДТП патрульні виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння – Драгер показав 1,15 проміле алкоголю в крові чоловіка.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Аварія сталася близько опівночі. Водій Lexus не врахував дорожню обстановку та не обрав безпечної швидкості руху, через що допустив наїзд на паркан.

Під час спілкування з керманичем інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат склав 1,15 проміле, з чим водій погодився.

Також поліцейські встановили, що чоловік був позбавлений права керування транспортним засобом. На нього склали адміністративні протоколи за ст. 124, ч. 2 ст. 130 та ч. 5 ст. 126 КУпАП. Надалі матеріали передадуть до суду.

