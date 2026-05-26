Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:51
Просмотров: 140

У Харкові водій Lexus зніс паркан на аерокосмічному проспекті: що показав Драгер

У Харкові водій Lexus зніс паркан на аерокосмічному проспекті: що показав Драгер

У ніч з 25 на 26 травня у Харкові водій Lexus в’їхав у дорожній паркан на Аерокосмічному проспекті. Під час оформлення ДТП патрульні виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння – Драгер показав 1,15 проміле алкоголю в крові чоловіка.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Аварія сталася близько опівночі. Водій Lexus не врахував дорожню обстановку та не обрав безпечної швидкості руху, через що допустив наїзд на паркан.

Під час спілкування з керманичем інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат склав 1,15 проміле, з чим водій погодився.

Також поліцейські встановили, що чоловік був позбавлений права керування транспортним засобом. На нього склали адміністративні протоколи за ст. 124, ч. 2 ст. 130 та ч. 5 ст. 126 КУпАП. Надалі матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 