У Харкові за державну зраду судитимуть військовослужбовця

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця ЗСУ, який підозрюється у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, шляхом надання представнику іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Розслідуванням встановлено, що, починаючи з серпня 2022 року, вступивши у змову з представником рф, військовослужбовець допомагав державі-агресору у проведенні підривної діяльності проти України та передавав в інтернет-месенджері інформацію, де вказував місця дислокації підрозділів та військової техніки Збройних Сил України, а також секретну інформацію, отриману під час службових нарад – бойові накази, загальний замисел запланованих дій частини.

26.01.2023 військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.111 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство здійснювалося слідчими слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости