У Харкові за розбій затримали чотирьох молодиків

Поліцейські повідомили чотирьом молодикам про підозру у скоєнні розбою. У Харкові зловмисники побили потерпілого, відібрали у нього сім тисяч гривень та документи.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

На території Холодногірського району у безлюдному місці на 18-річного хлопця напали четверо незнайомців. Завдали йому тілесних ушкоджень, відібрали гроші та документи. Нападників вдалося встановити та затримати. Двом підозрюваним по 16 років, ще двом 17 і 18 років.

Під час проведення санкціонованих обшуків у затриманих вилучили особисті речі та гроші потерпілого.

За вказаним фактом слідчі відділу поліції № 2 Харківського районного управління № 3 ГУНП в Харківській області відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті за скоєний злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости