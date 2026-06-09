У Харкові затримали організатора втечі ухилянтів за кордон за 3200 доларів

На Харківщині правоохоронці затримали 21-річного чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Свої послуги ділок оцінював у 3200 доларів.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними слідства, чоловік запропонував знайомому варіанти перетину кордону та повідомив, що може організувати незаконний виїзд за кордон шляхом фіктивного працевлаштування або фіктивного оформлення інвалідності. Крім того, він міг перевезти «клієнта» власним автомобілем через міжнародні пункти пропуску до Республіки Польща. Такі «послуги» зловмисник оцінив у 3200 доларів.

7 червня під час зустрічі чоловік детально розповів про порядок організації незаконного перетину державного кордону, надав відповідні поради та вказівки щодо реалізації злочинного плану, а також отримав від знайомого обумовлену оплату.

Ділка затримали у Харкові та вилучили у нього речові докази. Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости