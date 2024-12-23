Кримінал
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23.12.2024 19:37
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У Харкові затримали підозрюваного в квартирній крадіжці: вдерся у приміщення через вікно

У Харкові затримали підозрюваного в квартирній крадіжці: вдерся у приміщення через вікно

Поліцейські викрили мешканця Харкова у скоєнні квартирної крадіжки в Немишлянському районі. Вночі зловмисник відтиснув раму металопластикового вікна квартири на першому поверсі, проник до помешкання та викрав будівельний інструмент.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Повідомлення про злочин надійшло до відділу поліції в Немишлянському районі 18 жовтня.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний раніше судимий за крадіжки 42-річний місцевий житель. Викрадені речі він здавав в ломбарди на території міста.

23 грудня поліцейські розшукали та затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Перевіряється причетність фігуранта до вчинення аналогічних злочинів.

Агентство Телевидения Новости

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