У Харкові затримали п’яного водія, який сів за кермо попри заборону суду

Жителю Харкова повідомили про підозру за невиконання судового рішення щодо заборони керування автомобілем. Чоловік керував автівкою у нетверезому стані та ігнорував накладені штрафи.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

На території Немишлянського району співробітники відділу поліції № 2 ХРУП № 2 викрили 35-річного чоловіка у стані алкогольного сп’яніння за кермом транспортного засобу.

Правоохоронці склали щодо порушника протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП та ч. 5 ст. 126 КУпАП.Суд наклав на чоловіка стягнення у вигляді штрафу в сумі 40 800 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на п’ять років.

«Фігурант неодноразово ігнорував рішення суду, не сплачував штрафи та продовжував керувати автомобілем», – розповіли в поліції.

За фактом невиконання судового рішення слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

