Сегодня 12:58
У Харкові затримали прихильницю «руського миру»

Жителька Харкова публічно підтримувала збройну агресію рф проти України. Прихильниці «руського миру» інкримінують колабораційну діяльність.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Під час дії воєнного стану громадянка України, перебуваючи у Харкові, у присутності сторонніх осіб та працівників поліції, неодноразово публічно висловлювала антиукраїнські погляди, підтримувала збройну агресію російської федерації проти України, виправдовувала дії держави-агресора та заперечувала суверенітет України.

Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

