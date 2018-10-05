У харьковчан нашли 15 килограммов каннабиса

Злоумышленники долго сбывали наркотик оптовыми и розничными партиями.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области. По данным правоохранителей, 1 октября сотрудники Управления противодействия наркопреступности под процессуальным руководством прокуратуры задержали преступную группу из трех харьковчан.

Полицейские разоблачили в сбыте наркотиков организатора преступной группы, ранее судимого 46-летнего мужчину. У него были изъяты деньги, полученные от сбыта наркотиков, и пакет с каннабисом. Кроме того, около 200 граммов наркотика и самодельное устройство для его употребления нашли у мужчины дома во время обыска.

Также установлены поддельники организатора - 56 и 44-летние жители Харькова. В тот же день соучастники были задержаны и во время обысков у них обнаружено около 15 килограммов каннабиса, расфасованного в пакеты и полимерные бутылки, металлическое сито для измельчения наркотиков, электронные весы и самодельные приборы для употребления "зелья".

Открыто уголовное производство по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Решается вопрос об Избрании меры пресечения. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.





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