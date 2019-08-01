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У харьковчанина на улице украли кошелек: подозреваемый задержан

У харьковчанина на улице украли кошелек: подозреваемый задержан

В Харьковском районе полицейские задержали мужчину за кражу кошелька.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию обратился 32-летний житель Покотиловки. 

Мужчина рассказал, что оставил кошелек, в котором находилось 740 гривен и паспорт, на бордюре, а сам отошел и разговаривал по телефону. 

После завершения разговора он обнаружил, что кошелек пропал.

Вскоре полицейские задержали злоумышленника. Мужчина не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. Вещественное доказательство изъяли и вернули владельцу. 

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. 

Задержанному уже вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного преступления.

Агентство Телевидения Новости

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