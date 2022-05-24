У Харківському районі знайдені докази чергових злочинів рашистів

23 травня 2022 року в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), проведено додатковий огляд селища Мала Рогань та селища Вільхівка. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Встановлено, що 25 березня 2022 року під час окупації селища Мала Рогань військові РФ вистрілили з вогнепальної зброї у місцевого жителя, який знаходився у себе на подвір`ї, в результаті чого чоловік загинув. До окружної прокуратури звернувся родич загиблого та повідомив, що тіло чоловіка поховано на подвір’ї їх будинку.

Крім того, 15 березня 2022 року при в’їзді до селища Вільхівка Харківського району військовими країни-агресора з танку обстріляно автомобіль, внаслідок чого на місці загинув чоловік. У подальшому батьки, пронісши 15 км тіло загиблого, поховали його на городі біля домоволодіння.

Агентство Телевидения Новости