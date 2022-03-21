У Херсоні окупанти намагались розігнати мирний протест стріляниною: повідомляють про поранених

Жителі Херсона 21 березня вийшли на акцію протесту проти російської окупації. Проте окупанти намагались розігнати людей стріляниною та світло-шумовими гранатами, повідомляє hromadske.ua із посиланням на місцеві ЗМІ.

Про це повідомляють херсонське видання «Мост» та медіаплатформа «Вгору».

Жителі міста регулярно виходили на мирні проукраїнські акції після того, як на початку березня у Херсон увійшли російські війська.

21 березня учасники акції зібрались на центральній площі Свободи. Окупанти відкрили вогонь, схоже, в повітря.

Також російські окупанти почали кидати світло-шумові гранати. За даними «Мосту», є поранені. Їх забирає швидка.

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