Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:01
Просмотров: 81

У Хмельницькому СБУ блокувала створення фейкового органу місцевого самоврядування

У Хмельницькому СБУ блокувала створення фейкового органу місцевого самоврядування

У Хмельницькому Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність організованої групи, учасники якої намагались створити фейкову міськраду обласного центру для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні.

За попередньою версією слідства органів безпеки, учасники групи, до складу якої входило понад 10 чоловік, провели зібрання, де створили так званий «орган місцевого самоврядування Республіки Україна «Хмельницька міська рада». Вони обрали «голову» і «депутатів» псевдоутворення та проголосили ліквідацію діючого органу місцевого самоврядування ‒ Хмельницької міської ради. Для імітації легітимності зловмисники також розробили та підписали установчі документи фейкової організації.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організатор групи на власній сторінці у соцмережах поширював інформацію із закликами приєднуватись до «новоутвореної міської ради» для здійснення «реального» місцевого самоврядування.

Під час низки обшуків у помешканнях фігурантів та за місцем проведення фейкових установчих зборів правоохоронці виявили документи, які підтверджують протиправну діяльність.

У межах розпочатого слідчими СБУ кримінального провадження за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ викрила у Києві одного з командирів підрозділів бойовиків терористичної організації «лнр»
30.10.2020 07:37    130
Контррозвідка СБУ викрила ректора столичного вишу на організації схеми нелегального переправлення іноземців до ЄС
29.10.2020 09:46    136
СБУ викрила схему незаконного ввезення в Україну зенітно-ракетних комплексів С-125
29.10.2020 07:03    189
Контррозвідка СБУ затримала на Луганщині бойовика, який перебував у розшуку
27.10.2020 07:12    130
СБУ блокувала використання підроблених поштових марок Укрпошти представниками так званої «ЛНР»
26.10.2020 06:42    153
Напередодні місцевих виборів на Закарпатті СБУ викрила і блокувала схему підкупу виборців
25.10.2020 10:36    148
СБУ блокувала діяльність організаторів і майже 100 учасників міжрегіонального злочинного угруповання, до якого входили колишні та діючі правоохоронці
25.10.2020 09:10    198
На Херсонщині напередодні місцевих виборів СБУ викрила факт масової зміни виборцями адрес проживання
25.10.2020 06:21    164
Перед місцевими виборами СБУ блокувала діяльність трьох «ботоферм», які поширювали деструктивний контент
24.10.2020 11:06    182
На Буковині СБУ блокувала вивезення з України товарів військового призначення
24.10.2020 10:03    140
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 