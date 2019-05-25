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У жителя Харьковщины в доме нашли оружие и взрывчатку

У жителя Харьковщины в доме нашли оружие и взрывчатку

32-летний житель Покотиловки хранил в доме обрез гладкоствольного ружья и тротиловую шашку. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Запрещенные предметы правоохранители обнаружили в ходе обыска домовладения мужчины.

По данным полиции, злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также около трех лет назад служил в зоне АТО.

Изъятое направили на исследование.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Агентство Телевидения Новости

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