Криминал
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У каждого преступления есть имя

У каждого преступления есть имя

У каждого преступления есть имя. Массовые убийства гражданского населения, пытки и изнасилования - все это военные преступления российских войск. И каждый нелюдь который это совершал имеет ФИО, звание и командира, который покрывал или приказывал совершать это зверство. Поэтому военные преступления рашистов должны быть расследованы, все виновные и участники названы, а затем приложены все усилия, чтоб их настигла кара.

Израиль доказал, что военных преступников Второй мировой войны можно находить по всему миру и утилизировать. Украина обязана пойти тем же путем. А родственники преступников должны знать, что совершили их сыновья, мужья, отцы и братья. Каждый зверь должен быть публично назван. Пусть их близкие знают, что возле них или с ним живут уроды похлеще Чикатило.

А пока необходимо срочно все документировать, снимать на фото и видео, у так же везти в Бучу, Гостомель и на Житомирскую трассу дипломатов со всего мира. Они должны увидеть этот кошмар и рассказать о нем дома. К моему огромному сожалению, у нас теперь есть своя Сребреница. Это дело рук Путина и его солдатни. И спускать это им нельзя.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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