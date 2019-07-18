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У Казахстані лідера профспілкового руху засудили до 7 років ув’язнення

У Казахстані лідера профспілкового руху засудили до 7 років ув’язнення

Голова незалежної профспілкової організації «Гідна праця» Ерлан Балтабай на оголошенні вироку у його справі, Шимкент, Казахстан, 17 липня 2019 року

Суд у місті Шимкент, що в Казахстані, 17 липня засудив профспілкового лідера, керівника незалежної профспілкової організації «Гідна праця» Єрлана Балтабая до семи років тюремного ув’язнення за звинуваченням у розкраданні профспілкових коштів. Балтабай відкинув обвинувачення, заявивши про політичну мотивованість справи проти нього.

Постанова суду щодо Балтабая стала останньою у серії заходів влади проти профспілок після сутичок між нафтовиками і поліцією на заході країни у 2011 році.

Очільник профспілки Балтабай, яка захищає працівників енергетичних компаній, сказав, що справа проти нього стала ще однією спробою закрити незалежні профспілки в Казахстані.

Балтабай повідомив, що подасть апеляцію на рішення суду місті Шимкент.

Минулого місяця міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch розкритикувала владу Казахстану через ситуацію з трудовими правами і закликала чиновників захистити профспілки і працівників.

Правозахисники і профспілкові лідери кажуть, що влада Казахстану посилила тиск на профспілки після протестів 16 і 17 грудня 2011 року в місті-нафтовику Жанаозен, коли в результаті сутичок з поліцією загинули щонайменше 16 працівників місцевого підприємства.

Источник: radiosvoboda.org

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