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У Кернеса слили фирме-«прокладке» 10 миллионов на ремонт водопровода и строительство ливневой канализации - ХАЦ

У Кернеса слили фирме-«прокладке» 10 миллионов на ремонт водопровода и строительство ливневой канализации - ХАЦ

Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета заключило два соглашения с ООО «Фирма«Харьковагроснаб» по проведению ремонтных работ на водопроводных сетях и канализации общей стоимостью почти 10 миллионов гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на сайт «Прозорро».

В частности, речь идет о реконструкции водопроводной сети по ул. Ахсарова 18 - 20 А стоимостью 4956000 гривен, а также о строительстве ливневой канализации по ул. Любви Малой 4650000 гривен.

Владельцем и руководителем ООО фирма "Харьковагроснаб" является Александр Посаженников, который вместе с директором Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета Владимир Чумаков был владельцем ЧП "Стройпласт".

По данным ХАЦ, именно Владимир Чумаков является директором Департамента, которому и подчиняется управление, которое объявляло процедуру закупки.

В документах, которые загружены в системе «Прозорро», указано, что вся техника, которая будет привлечена для проведения работ, является арендованной. При том, не указано, у кого именно арендовали технику. Также указано, что и работы будут выполнять работники фирмы, которые предоставляют технику в аренду, отметили в ХАЦ.

В антикоррупционном центре также добавили, что ООО Фирма «Харьковагроснаб» является регулярным субподрядчиком в ООО «Паркинг +»- фирмы, которая была не чужой для Чумакова.

Кроме того, по данным ХАЦ, правоохранители обнаружили, что согласно анализу налоговой отчетности ООО «Фирма« Харьковагроснаб» установлено, что в дальнейшем полученные средства были перечислены на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности, которые входят в состав «конвертационного центра».

Что касаемо единственного конкурента победителей - ООО СК «СТС», то в 2016 году эта фирма была фигурантом уголовного производства по завладению бюджетными средствами при выполнении реконструкции трамвайных путей в Харькове. Тогда речь шла о сумме более 100 млн. грн., отметили в ХАЦ.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: кернес

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