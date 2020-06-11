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У Києві контррозвідка СБУ викрила високопосадовця державного оборонного підприємства на розголошенні державної таємниці

У Києві контррозвідка СБУ викрила високопосадовця державного оборонного підприємства на розголошенні державної таємниці

Контррозвідники Служби безпеки України викрили генерального директора одного з державних підприємств концерну «Укроборонпром», який залучав до роботи з таємними документами підлеглого, термін дії допуску у якого закінчився.

Слідчі та оперативники спецслужби встановили, що директор знав про відсутність допуску до державної таємниці у свого заступника з питань режиму. Проте продовжував надавати розпорядження та накладати резолюції для безпосереднього ознайомлення та роботи підлеглого з документами. Вони, зокрема, стосувались розробки та виробництва засобів захисту інформації для використання військовими у зоні операції Об’єднаних сил.

У межах кримінального провадження за ч. 1. ст. 328 (розголошення державної таємниці) Кримінального кодексу України посадовцю повідомлено про підозру.

Триває досудове слідство.

Источник: ssu.gov.ua

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Темы: война, київ, сбу

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