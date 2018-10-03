У Києві СБУ блокувала канал збуту тяжких наркотиків з РФ

Співробітники Служби безпеки України у межах заходів із протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин викрили в Київській області канал збуту особливо небезпечних наркотиків.

Оперативники спецслужби встановили, що росіянин, який тимчасово мешкав у Києві, налагодив канал постачання героїну, метадону та фентанілу з Російської Федерації. За оперативною інформацією «товар» до України залізницею доставляли кур`єри. Отримані наркотики наркоторгівець реалізовував оптовими партіями у столичному регіоні через мережу дилерів.

Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць Києва під час спроби збуту півтора кілограма вказаних наркотичних засобів. За попередніми оцінками вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного ринку» становить понад сімдесят п`ять тисяч американських доларів.

Наразі вилучені наркотичні засоби передані на експертизу.

У межах відкритого кримінального провадження України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності росіянина.

Операція із викриття зловмисника проводилася зі слідчими Головного відділу Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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