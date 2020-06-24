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У Києві СБУ припинила діяльність групи проросійських пропагандистів, які закликали до поділу України

У Києві СБУ припинила діяльність групи проросійських пропагандистів, які закликали до поділу України

Діяльність групи проросійських провокаторів, які закликали до порушення територіальної цілісності нашої країни, припинила Служба безпеки України у столиці.

У Києві СБУ припинила діяльність групи проросійських пропагандистів, які закликали до поділу України

За даними досудового слідства, пропагандисти, один із яких має російський паспорт, знімали та поширювали в інтернеті сепаратистські матеріали і сприяли розпалюванню міжнаціональної ворожнечі. Зловмисники, зокрема, агітували за порушення державних кордонів та створення на території окремих областей України псевдодержавних утворень. Також встановлено, що зловмисники часто були учасниками маніпулятивних сюжетів на російських пропагандистських телеканалах.

Ініційована Службою безпеки експертиза засвідчила, що відзняті зловмисниками відеоматеріали містять публічні заклики до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

У Києві СБУ припинила діяльність групи проросійських пропагандистів, які закликали до поділу України

У Києві СБУ припинила діяльність групи проросійських пропагандистів, які закликали до поділу України

Під час слідчих дій за місцями проживання і тимчасового перебування учасників групи правоохоронці вилучили антиукраїнські матеріали, сценарії та звіти про антидержавні інформаційні кампанії, гроші, надані спонсорами з РФ, носії інформації та заборонену літературу, а також пам’ятні відзнаки Московського вищого військового командного училища.

У Києві СБУ припинила діяльність групи проросійських пропагандистів, які закликали до поділу України

У Києві СБУ припинила діяльність групи проросійських пропагандистів, які закликали до поділу України

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України, слідчі СБУ повідомили про підозри організатору групи та його спільнику.

Тривають слідчі дії. Перевіряється інформація щодо можливої причетності окремих російських політсил та громадських організацій до фінансування антиукраїнських пропагандистських акцій.

Викриття протиправної діяльності проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва.

Источник: ssu.gov.ua

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Темы: война, київ, сбу

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