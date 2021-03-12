У Києві СБУ викрила на хабарництві високопосадовця НАН України

Служба безпеки України викрила на хабарництві заступника директора одного з Інститутів Національної академії наук.

У ході досудового розслідування встановлено, що доктор технічних наук вимагав гроші від приватного підприємця. За це він обіцяв надати в оренду нежитлове приміщення Інституту електродинаміки НАН України в одному з центральних районів столиці.

Правоохоронці задокументували отримання чиновником першої частини авансу і затримали фігуранта у робочому кабінеті під час отримання другої частини неправомірної вигоди. Потім комерсант мав сплачувати 50 тисяч гривень щоквартально впродовж дії довготривалого договору оренди, укладеного всупереч вимогам чинного законодавства.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України проводяться обшуки за місцем роботи фігуранта у Шевченківському районі Києва.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9.

Источник: ssu.gov.ua

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