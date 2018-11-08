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У Києві СБУ затримала антиукраїнського Інтернет-агітатора

У Києві СБУ затримала антиукраїнського Інтернет-агітатора

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим затримали у Києві Інтернет-агітатора, який за вказівкою російських спецслужб створив антиукраїнський канал на одному з популярних відеохостингів.

У межах відкритого кримінального провадження оперативники СБ України встановили, що зловмисник у 2015 році створив у Інтернеті відеоканал, на якому за вказівкою представників російських організацій підконтрольних спецслужбам РФ розміщував антиукраїнський контент для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у нашій країні. Співробітники СБ України задокументували, що чоловік щомісяця виїжджав до РФ, де проводив зустрічі, отримував інструкції від кураторів та «гонорари» за виконану роботу і створення нових антиукраїнських інформаційних проектів.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання агітатора правоохоронці вилучили цифрове електронне обладнання, чернетки із записами сценаріїв провокаційних інформаційних відеороликів, які мають доказове значення.

За інформацією української спецслужби для уникнення відповідальності за антиукраїнську діяльність зловмисник планував переїхати на територію РФ, де за допомогою кураторів вже облаштував студію.

Інтернет-агітатору оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

Прес-центр СБ України

У Києві СБУ затримала антиукраїнського Інтернет-агітатора

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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