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У Києві викрили працівницю ВЛК, яка одержала від призовника 2 000 доларів

У Києві викрили працівницю ВЛК, яка одержала від призовника 2 000 доларів

Столичні правоохоронці викрили чергову "схему" одержання коштів від осіб, які підлягають мобілізації до лав ЗСУ та вже проходять військову службу.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Офіс генпрокурора

Деталі: Встановлено, що член військово-лікарської комісії за 2000 доларів США обіцяла ухвалення позитивного рішення ВЛК, яке б дало можливість уникнути мобілізації.

Поліцейські викрили службовицю відразу після отримання обумовленої суми неправомірної вигоди. Гроші вилучили на місці події.

Джерело: pravda.com.ua

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