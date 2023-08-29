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У Києві викрили працівницю ВЛК, яка одержала від призовника 2 000 доларів
Столичні правоохоронці викрили чергову "схему" одержання коштів від осіб, які підлягають мобілізації до лав ЗСУ та вже проходять військову службу.
Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Офіс генпрокурора
Деталі: Встановлено, що член військово-лікарської комісії за 2000 доларів США обіцяла ухвалення позитивного рішення ВЛК, яке б дало можливість уникнути мобілізації.
Поліцейські викрили службовицю відразу після отримання обумовленої суми неправомірної вигоди. Гроші вилучили на місці події.
Джерело: pravda.com.ua