У Києві затримали поліцейського, який щомісячно вимагав неправомірну вигоду в наркозалежного

Слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Київ, за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України в Києві та Київській області проводиться досудове розслідування відносно вимагання неправомірної вигоди оперуповноваженими Узинського відділення поліції Білоцерківського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області в наркозалежного. Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України.

За попередньою інформацією, співробітники поліції пообіцяли громадянину України не притягувати його до кримінальної відповідальності за винагороду в сумі 500 доларів США. Більше того, такий незаконний дохід був організований правоохоронцями на постійній основі щомісячно.

Після передачі частини неправомірної вигоди в порядку ст. 208 КПК України оперуповноважених було затримано. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Источник: dbr.gov.ua

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