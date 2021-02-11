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У Київській області виявили 53 тони незаконно виготовленого спирту

У Київській області виявили 53 тони незаконно виготовленого спирту

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві в рамках проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Спирт» спільно з працівниками ГУ ДПС у Київській області та під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва виявили на території Київської області склад столичного підприємства, на якому здійснювалось зберігання спирту невідомого походження.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємство без відповідних дозвільних документів, через мережу Інтернет здійснювало реалізацію спиртовмісної продукції, отриманої шляхом змішування спирту з водою.

За результатами проведених санкціонованих обшуків співробітниками Головного управління ДФС у м. Києві виявлено 53 тони спирту невідомого походження, орієнтованою вартістю понад 10 млн гривень.

Досудове розслідування триває, зразки спирту відібрано для проведення відповідних експертних досліджень.

Источник: sfs.gov.ua

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Темы: дфс, київ

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