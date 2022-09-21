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У Козачій Лопані на Харківщині знайшли дві катівні (ФОТО)
У Козачій Лопані на Харківщині знайшли дві катівні, в яких окупанти знущалися над мирними мешканцями
Катівні загарбники облаштували у підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину, повідомили в Офісі генпрокурора.
Там російські військові насильно утримували українців, катували їх, та піддавали фізичному та психологічному насиллю.
Наразі правоохоронці збирають доказову базу.
Фото: Харківська обласна прокуратура
Джерело: https://t.me/spravdi/17557
Темы: прокуратура, росія, тероризм, харків