У Козачій Лопані на Харківщині знайшли дві катівні (ФОТО)

У Козачій Лопані на Харківщині знайшли дві катівні, в яких окупанти знущалися над мирними мешканцями

Катівні загарбники облаштували у підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину, повідомили в Офісі генпрокурора.

Там російські військові насильно утримували українців, катували їх, та піддавали фізичному та психологічному насиллю.

Наразі правоохоронці збирають доказову базу.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: https://t.me/spravdi/17557

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