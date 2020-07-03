У Краматорську правоохоронці викрили посадову особу, через дії якої розтрачено державні кошти

Загальна сума збитків держбюджету становить понад 263 000 гривень. Гроші виділялися на придбання квартир для дітей-сиріт. Правоохоронці зібрали беззаперечні докази завищення посадовою особою оцінки вартості двох квартир.

Встановлено, що у 2017 році краматорчанин, зловживаючи своїми повноваженнями оцінювача, під час оцінки двох квартир завищив їх вартість та вніс неправдиві відомості до звіту. Ці дії призвели до безпідставної розтрати коштів з місцевого бюджету.

Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 365-2 «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» та ч.1 ст.366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України.

Наразі під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури досудове розслідування за обома фактами завершено, обвинувальні акти спрямовано до суду. Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Краматорський відділ поліції Донецької області

Источник: npu.gov.ua

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