У Куп’янську окупанти незаконно утримують 40 цивільних у відділку поліції

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 7 вересня. 196 доба війни.

На Харківському напрямку противник продовжував вогневе ураження військових та цивільних об’єктів зі ствольної та реактивної артилерії у районах Дуванки, Соснівки, Чорноглазівки, Миронівки, Костянтинівки, Удів, Руської Лозової, Питомника, Черкаської Лозової, Черкаських Тишків, Руських Тишків, Базаліївки, Старого Салтова, Костянтинівки та Перемоги.

На Слов’янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії окупанти обстрілюють райони населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Мазанівка, Велика Комишуваха, Дмитрівка, Бражківка, Сулигівка та Вірнопілля.

Російські окупаційні війська продовжують порушувати усі норми міжнародного гуманітарного права. Так, у Куп’янську Харківської області, загарбники незаконно утримують близько 40 осіб місцевих громадян у місцевому відділку поліції. З приватного сектору населеного пункту Козацьке Херсонської області примусово виселяють місцевих жителів. Знову фіксуються випадки розміщення озброєння та військової техніки в подвір’ях навчальних закладів.

Підрозділи Сил оборони продовжують утримувати займані позиції та не допускають просування ворога по території України. Вдалося успішно відбити атаки російських окупантів в районах населених пунктів Питомник, Руські Тишки, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Долина та Опитне.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52 та два БпЛА.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости