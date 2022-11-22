У Куп’янську прокуратура викрила директорку ліцею–колаборантку

Як повідомлялось раніше, 17 листопада прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції вилучили у ліцеї у м. Куп’янськ понад 5 тисяч російських підручників та атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка, підписані так званим «главой военно-гражданской администрации Харьковской области».

Головним «модератором» впровадження російської освіти стала директорка цього ліцею. Так, перед навчальним роком освітянка отримала від окупаційної адміністрації підручники російського зразка для учнів 1-11 класів.

Аби вчителі «мали змогу викладати» по російським стандартам та методикам освіти, директорка ліцея направила вчителів початкових класів на «підвищення кваліфікації» до м. Курськ РФ.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області їй повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування проводить слідчий відділ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости