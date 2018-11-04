У Львові СБУ затримала одного з учасників азербайджанського організованого злочинного угруповання

Співробітники Служби безпеки України у межах боротьби з міжнародною організованою злочинністю встановили місце перебування громадянина Республіки Азербайджан, одного з учасників кримінального угруповання, яке здійснювало важкі злочини на території закавказької країни.

Під час відпрацювання оперативної інформації співробітники спецслужби отримали підтвердження про його перебування у міжнародному розшуку. Азербайджанські правоохоронці звинувачують зловмисника в ухиленні від сплати податків у великих розмірах на батьківщині.

Оперативники СБ України встановили, що у 2017 році іноземець прибув на територію нашої держави, де переховувався від правоохоронних органів.

02 листопада 2018 року співробітниками спецслужби затримали іноземця у Львові.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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