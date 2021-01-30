У Маріуполі правоохоронці «накрили» склад бутлегерів

У рамках кримінального провадження, яке розпочато за оперативною інформацією Донецького прикордонного загону, учора на підставі ухвали суду, у Маріуполі Донецької області проведено обшуки у місцях накопичення алкогольних продуктів.

Під час обшуків прикордонники та слідчі Маріупольського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Маріупольської місцевої прокуратури №1, обстежили два складських приміщення. Для силової підтримки заходів залучались бійці спецпідрозділу Донецького прикордонного загону.

За результатами виявлено понад 24,5 тисячі літрів лікеро-горілчаної продукції відомих брендів з марками акцизного податку сумнівного походження, яка в подальшому вилучена.

Досудове розслідування триває. Алкогольна продукція та марки акцизного податку направлені на експертизу.

Источник: dpsu.gov.ua

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