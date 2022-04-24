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У Маріуполі росіяни вбили зрадника, який у 2015 році коригував їхній вогонь по місту – мерія

У Маріуполі росіяни вбили зрадника, який у 2015 році коригував їхній вогонь по місту – мерія

В Маріуполі від обстрілів російської армії загинув Валерій Кірсанов, який у 2015 році коригував вогонь окупантів по місту, а 2019 році вийшов на волю за "законом Савченко".

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "В Маріуполі від обстрілів російської армії, від російських снарядів загинув Валерій Кірсанов. Та сама мерZота, що в 2015 році навела російські "Гради" на мікрорайон "Східний".

Який фактично уникнув покарання через "правку Савченко".

Передісторія:

24 січня 2015 року був обстріляний житловий мікрорайон Маріуполя "Східний". Внаслідок обстрілу загинули 29 осіб і 92 отримали поранення. За даними СБУ, обстріл скоїли кадрові військовослужбовці Російської Федерації.

Кірсанова затримали 24 січня 2015 року. Коригувальник вогню по Маріуполю підтвердив, що обстріл міста проводився російською артилерійською батареєю.

18 червня 2018 року Приморський районний суд Маріуполя визнав Валерія Кірсанова винним у коригуванні обстрілу мікрорайону "Східний" та засудив до 9 років позбавлення волі.

У 2019 році Кірсанов, якого у червні засудили до 9 років в’язниці, вийшов на волю завдяки так званому "закону Савченко".

У Маріуполі росіяни вбили зрадника, який у 2015 році коригував їхній вогонь по місту – мерія

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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