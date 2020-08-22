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У Маріуполі затримали 40-річного містянина, який у 2014 році був учасником НЗФ

У Маріуполі затримали 40-річного містянина, який у 2014 році був учасником НЗФ

Сьогодні прикордонники Донецького загону викрили 40-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним учасником незаконних збройних формувань.

Місцевий житель став на бік прихильників країни-агресора та брав активну участь у сприянні беззаконню, що панувало в Маріуполі. Громадянин виконував завдання проросійських бойовиків, одним з яких була охорона периметру міськвиконкому в м. Маріуполь, що був захоплений незаконними збройними формуваннями так званої «ДНР».

У ході реалізації оперативної інформації, військовослужбовці Донецького прикордонного загону та Центрального відділу Національної поліції м. Маріуполь громадянина затримали. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 КК України.

Військовослужбовці Донецького прикордонного загону продовжують роботу з виявлення представників НЗФ, адже ніхто з них не повинен уникнути відповідальності.

Источник: dpsu.gov.ua

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