У Мелітополі СБУ затримала торгівця зброєю

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією у рамках протидії незаконному обігу зброї та боєприпасів блокували у Мелітополі збут військових засобів ураження.

Оперативники спецслужби встановили, що місцевий мешканець скуповував зброю та боєприпаси для подальшого перепродажу, зокрема представникам кримінальних кіл. За місцем роботи на одному з СТО Мелітополя зловмисник обладнав підпільну «майстерню» з переробки пневматичної та травматичної зброї в бойову.

Співробітники СБУ задокументували кілька фактів реалізації зловмисником бойових гранат, та затримали його на робочому місці при спробі збуту гранат Ф-1 та РГД-5.

Під час проведення слідчих дій в «цеху» та за місцем проживання торгівця правоохоронці вилучили чотири гранати Ф-1, РГД-5 та РГН із запалами, револьвер, саморобний пістолет, велику кількість набоїв різного калібру і запчастин до зброї, незареєстровану мисливську та холодну зброю, а також метамфітамін та майже півкілограма марихуани.

У межах кримінального провадження розпочатого за ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні вказаних злочинів. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення джерел походження зброї та притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до незаконного обігу зброї та боєприпасів.

Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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