У мережі поширюється шахрайська схема з фейковими SMS-повідомленнями про «штрафи за порушення ПДР»

Схема працює так: користувачі отримують SMS або повідомлення в месенджерах з вимогою «терміново сплатити штраф» і посиланням на ресурс, який імітує державні сервіси. Перейшовши за посиланням і ввівши дані картки, людина фактично передає шахраям доступ до власного рахунку.

✅ Патрульна поліція та Кіберполіція нагадують (https://www.facebook.com/share/p/17mTxV2bGm/?mibextid=wwXIfr), що Департамент патрульної поліції України ніколи не надсилає громадянам повідомлення про штрафи на мобільні телефони.

❗️Мета таких розсилок — викрадення персональних і банківських даних громадян України через фішингові посилання.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18176

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