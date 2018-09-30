Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 141

У мережі з'явилося відео зухвалого нападу на інкасаторів в Одесі

У мережі зявилося відео зухвалого нападу на інкасаторів в Одесі

Один із поранених інкасаторів – дуже тяжкий. Він втратив багато крові і досі перебуває в реанімації

У мережі з'явилося відео з камер спостереження, на якому зафіксовано напад на інкасаторів в Одесі. Відео оприлюднив місцевий "7 канал".

Як видно на відео, до місця інциденту під'їжджає машина з інкасаторами, вони виходять з бусу.

У цей момент під'їжджає легкове авто зі зловмисниками. Один з інкасаторів падає на землю від отриманої кулі.

Свідок події Анастасія розповідає: "За 5 хвилин до цього я виходила на перекур. Побачила, як під'їжджає світла машина – чи то сірого, чи бежевого кольору. Вийшов хлопець, років до 26, брюнет. Потім я зайшла і хвилин за 5-10 почула постріли".

Тим часом "5 канал" дізнався подробиці про стан потерпілих інкасаторів. Обох прооперували. Один залишається в реанімації, інший – у задовільному стані і вже повернувся додому.

"Перший пацієнт прооперований, видалені осколки, можна відпускати додому, а другий дуже важкий, довго йшла операція, відновлювалися судини. Пацієнт з великою крововтратою був, переливався великий обсяг крові. Пацієнт, який в реанімації, має вогнепальний перелом шийки стегна, його в майбутньому чекає велика операція на тазостегновому суглобі", – розповів головний лікар Одеської міської клінічної лікарні Микола Турчин.

Як інформував 5.UA, надвечір п'ятниці, 28 вересня, у центрі Одеси невідомі обстріляли автівку інкасаторів одного з банків, викрали гроші та зникли. Двоє інкасаторів отримали вогнепальні поранення. Поліція оголосила по місту план "Сирена".

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: Одесса

Читайте ещё:

В Одессе на общественного активиста Михайлика совершено нападение, ранен, находится в критическом состоянии
23.09.2018 06:07    126
В Одесі СБУ затримала антиукраїнського Інтернет-агітатора
15.09.2018 10:10    120
Водитель, устроивший в Одессе ДТП с жертвами, оказался завсегдатаем гонок
10.09.2018 09:24    198
Провокация “куликовцев” или об унылых клоунах нашего городка
04.09.2018 06:34    518
В Одесі СБУ викрила на хабарі чиновника районної адміністрації
30.08.2018 08:29    117
В Одесской области производили продукцию для армии РФ
30.08.2018 06:35    330
83% одесских первоклассников выбрали украинский язык обучения
22.08.2018 06:56    167
В Одессе сотрудники СБУ задержали торговца оружием. ФОТО
21.08.2018 08:51    175
Суд приговорил организаторов «Одесской народной республики»
16.08.2018 07:07    185
Провокация: священники Московского патриархата пытались попасть в Военную академию Одессы
15.08.2018 07:38    249
Загрузка...
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 