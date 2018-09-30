У мережі з'явилося відео зухвалого нападу на інкасаторів в Одесі

Один із поранених інкасаторів – дуже тяжкий. Він втратив багато крові і досі перебуває в реанімації

У мережі з'явилося відео з камер спостереження, на якому зафіксовано напад на інкасаторів в Одесі. Відео оприлюднив місцевий "7 канал".

Як видно на відео, до місця інциденту під'їжджає машина з інкасаторами, вони виходять з бусу.

У цей момент під'їжджає легкове авто зі зловмисниками. Один з інкасаторів падає на землю від отриманої кулі.

Свідок події Анастасія розповідає: "За 5 хвилин до цього я виходила на перекур. Побачила, як під'їжджає світла машина – чи то сірого, чи бежевого кольору. Вийшов хлопець, років до 26, брюнет. Потім я зайшла і хвилин за 5-10 почула постріли".

Тим часом "5 канал" дізнався подробиці про стан потерпілих інкасаторів. Обох прооперували. Один залишається в реанімації, інший – у задовільному стані і вже повернувся додому.

"Перший пацієнт прооперований, видалені осколки, можна відпускати додому, а другий дуже важкий, довго йшла операція, відновлювалися судини. Пацієнт з великою крововтратою був, переливався великий обсяг крові. Пацієнт, який в реанімації, має вогнепальний перелом шийки стегна, його в майбутньому чекає велика операція на тазостегновому суглобі", – розповів головний лікар Одеської міської клінічної лікарні Микола Турчин.

Як інформував 5.UA, надвечір п'ятниці, 28 вересня, у центрі Одеси невідомі обстріляли автівку інкасаторів одного з банків, викрали гроші та зникли. Двоє інкасаторів отримали вогнепальні поранення. Поліція оголосила по місту план "Сирена".

Источник: 5.ua

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