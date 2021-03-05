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У Миколаєві СБУ затримала організаторів угруповання фальшивомонетників

У Миколаєві СБУ затримала організаторів угруповання фальшивомонетників

Співробітники Служби безпеки України затримали у Миколаєві організаторів угруповання, яке займалось виготовленням і збутом на території України великих сум фальшивих доларів США.

Співробітники СБУ встановили, що учасники системно виготовляли і збували через особисті зв’язки підроблені банкноти номіналом 100 доларів.

За попередньою інформацією, зловмисники діяли впродовж року. Щомісячний обсяг виробництва підроблених банкнот становив до 100 тисяч доларів США.

Оперативники спецслужби задокументували реалізацію зловмисниками майже 20 тисяч фальшивих доларів США. Затримали їх згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У межах кримінального провадження правоохоронці вилучили кліше, за допомогою якого виготовляли фальшиві купюри. Під час проведення слідчих дій також виявлено:

пістолет іноземного виробництва,

підроблені паспорти громадян України,

платіжні картки, які були задіяні в оборудках,

інші докази, що підтверджують їхню протиправну діяльність.

Наразі ділкам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 (виготовлення та збут підроблених грошей) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Заходи із викриття зловмисників проводилися під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.

У Миколаєві СБУ затримала організаторів угруповання фальшивомонетників

У Миколаєві СБУ затримала організаторів угруповання фальшивомонетників

У Миколаєві СБУ затримала організаторів угруповання фальшивомонетників

У Миколаєві СБУ затримала організаторів угруповання фальшивомонетників

У Миколаєві СБУ затримала організаторів угруповання фальшивомонетників

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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