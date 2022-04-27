У Мін’юсті пояснили, кого вважатимуть колаборантами

У Міністерстві юстиції України дали роз’яснення стосовно того, що вважається колабораціонізмом.

Мін’юст зазначає, що згідно із відповідним Законом, в Україні колабораціонізмом вважається:

▪️ участь у бойових діях на боці держави-агресора;

▪️ активна співпраця з окупаційними органами;

▪️ організація виборів на тимчасово окупованих територіях;

▪️ публічне заперечення збройної агресії рф;

▪️ заклики до повалення незалежності та територіальної цілісності України.

Заступниця Міністра юстиції Валерія Коломієць зазначила, що якщо особи, які займають «посади» на тимчасово окупованих територіях «з подачі» агресора, є громадянами України, – вони підпадають під визначення «колаборант» та мають понести кримінальну відповідальність.

«Що ж до освітян – вони підпадуть під дію Закону, якщо навчатимуть дітей за російською програмою та фактично проводитимуть пропагандистську роботу в навчальних закладах. Закон не має зворотної дії у часі, тому поширюється виключно на ті події, які відбулися чи відбуваються з момент набрання чинності цим Законом», — наголосила вона.

Источник: sprotyv.info

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