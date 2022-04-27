У Мін’юсті пояснили, кого вважатимуть колаборантами
У Міністерстві юстиції України дали роз’яснення стосовно того, що вважається колабораціонізмом.
Мін’юст зазначає, що згідно із відповідним Законом, в Україні колабораціонізмом вважається:
▪️ участь у бойових діях на боці держави-агресора;
▪️ активна співпраця з окупаційними органами;
▪️ організація виборів на тимчасово окупованих територіях;
▪️ публічне заперечення збройної агресії рф;
▪️ заклики до повалення незалежності та територіальної цілісності України.
Заступниця Міністра юстиції Валерія Коломієць зазначила, що якщо особи, які займають «посади» на тимчасово окупованих територіях «з подачі» агресора, є громадянами України, – вони підпадають під визначення «колаборант» та мають понести кримінальну відповідальність.
«Що ж до освітян – вони підпадуть під дію Закону, якщо навчатимуть дітей за російською програмою та фактично проводитимуть пропагандистську роботу в навчальних закладах. Закон не має зворотної дії у часі, тому поширюється виключно на ті події, які відбулися чи відбуваються з момент набрання чинності цим Законом», — наголосила вона.
Источник: sprotyv.info