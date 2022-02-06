У Молдові арештували 5 ексдепутатів за підкуп у парламенті

У Молдові суд арештував п’ятьох колишніх народних депутатів за звинуваченнями про незаконне збагаченні та підкуп депутатів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації NewsMaker.

4 лютого у суді Чекан розглядали клопотання прокурорів про арешт п'ятьох ексдепутатів - Анатолія Загородного, Володимира Вітюка, Віолетти Іванової, Сергія Сирбу та Артура Решетнікова.

За рішенням суду чотирьох обвинувачених помістили під арешт на 30 діб, Віолетту Іванову – на 20 діб.

Прокурори звинуватили колишніх депутатів у незаконному збагаченні у справі про підкуп депутатів. Йдеться про історію 2015 року, коли фракцію та Партію комуністів (ПКРМ) покинули 14 депутатів, які згодом приєдналися до лав Демократичної партії. У ПКРМ заявили, що цих 14 депутатів у Демпартії підкупили.

2-3 лютого Антикорупційна прокуратура провела обшуки у 13 ексдепутатів. В результаті обшуків в одного ексдепутата в банківському сейфі виявили €65 тис. і $30 тис. На іншому рахунку він мав $20 тис. і €85 тис. У іншого ексдепутата будинку знайшли €44,3 тис. і $34, 7 тис.

Окрім п'яти обвинувачених у справі ще шість підозрюваних. Усі колишні депутати, які вже дали свідчення у справі, не визнають вину.

В Антикорупційній прокуратурі розповіли, що одночасно ведуть справу про підкуп депутатів та про незаконне збагачення.

Источник: eurointegration.com.ua

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