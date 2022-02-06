Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:50
Просмотров: 72

У Молдові арештували 5 ексдепутатів за підкуп у парламенті

У Молдові арештували 5 ексдепутатів за підкуп у парламенті

У Молдові суд арештував п’ятьох колишніх народних депутатів за звинуваченнями про незаконне збагаченні та підкуп депутатів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації NewsMaker.

4 лютого у суді Чекан розглядали клопотання прокурорів про арешт п'ятьох ексдепутатів - Анатолія Загородного, Володимира Вітюка, Віолетти Іванової, Сергія Сирбу та Артура Решетнікова.

За рішенням суду чотирьох обвинувачених помістили під арешт на 30 діб, Віолетту Іванову – на 20 діб.

Прокурори звинуватили колишніх депутатів у незаконному збагаченні у справі про підкуп депутатів. Йдеться про історію 2015 року, коли фракцію та Партію комуністів (ПКРМ) покинули 14 депутатів, які згодом приєдналися до лав Демократичної партії. У ПКРМ заявили, що цих 14 депутатів у Демпартії підкупили.

2-3 лютого Антикорупційна прокуратура провела обшуки у 13 ексдепутатів. В результаті обшуків в одного ексдепутата в банківському сейфі виявили €65 тис. і $30 тис. На іншому рахунку він мав $20 тис. і €85 тис. У іншого ексдепутата будинку знайшли €44,3 тис. і $34, 7 тис.

Окрім п'яти обвинувачених у справі ще шість підозрюваних. Усі колишні депутати, які вже дали свідчення у справі, не визнають вину.

В Антикорупційній прокуратурі розповіли, що одночасно ведуть справу про підкуп депутатів та про незаконне збагачення.

Источник: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Суддя-хабарник отримав 5,5 років тюрми з конфіскацією
05.02.2022 08:15    237
СБ України викрила дніпропетровського підприємця, який хотів підкупити співробітника спецслужби за $500 тис.
05.02.2022 07:33    190
Спроба підкупу голови ДІАМ: представнику забудовника повідомили про підозру
03.02.2022 08:19    206
СБУ викрила масштабну схему ухиляння від сплати податків: зловмисники провели операцій на більше ніж 200 млн грн
03.02.2022 07:18    219
Олександр Трухін. Що відомо про депутата від "Слуги народу" і де взяв мільйони - ВВС
03.02.2022 07:00    487
Начало конца кремлевской «шредеризации» немецкой политики
02.02.2022 09:22    410
СБУ викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на реконструкції сміттєвого полігону на Львівщині: зірвано міжнародний проєкт під егідою ЄБРР (ВІДЕО)
02.02.2022 06:59    243
В Україні на хабарі у пів мільйона гривень затримали депутата від правлячої партії
30.01.2022 10:25    474
Заволодіння 131 млн грн посадовцями Одеської мерії: справу скеровано до суду
29.01.2022 07:33    318
Молдова продолжит добиваться вывода войск РФ из Приднестровья
28.01.2022 08:17    244
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 