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“У нас тут, бл..ь, колония строгого режима. Эта вот “рота подъем!” ― как ножом по сердцу” - перехоплення ГУР

“У нас тут, бл..ь, колония строгого режима. Эта вот “рота подъем!” ― как ножом по сердцу” - перехоплення ГУР

Новобранець російської окупаційної армії побув на казарменому всього два тижні, а вже скаржиться на умови муштри, хоче повернутись додому, щоб досхочу спати.

“У нас тут, бл..ь, колония строгого режима, еб...ный в рот бл...ь. З...ало все это, по утрам вставать ― это просто п...да, ты не представляешь, на...й. Эта вот “Рота подъем!” ― как ножом по сердцу”, ― тужить.

Також рекрут-окупант лає москвичів зі свого підрозділу, бо не вміють мити підлогу в казармі.

Більше слухайте у перехопленій розвідниками розмові російського загарбника.

▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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