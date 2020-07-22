У него на воротах рисовали оккультные символы - соседи о вероятном сообщнике Луцкого террориста

Вероятного сообщника луцкого террориста подозревают в незаконном хранении оружия. Это до семи лет колонии. Сейчас полиция выясняет, где он взял оружие и боеприпасы и не планировал в Харькове теракт. Известно, что мужчина сотрудничает со следствием. Завтра в Харькове ему изберут меру пресечения

"Дом образцового порядка". Это табличка на доме, где проживает предполагаемый сообщник луцкого террориста. Его задержали сегодня ночью. Всё произошло здесь - в частном секторе на окраине Харькова. Известно, что мужчине сорок четыре года. Соседи об этой семье знают мало. Говорят, ничем особым мужчина не выделялся, был тихим и вежливым. Постоянной работы у него не было, на жизнь зарабатывал продажей монет

Жительница ул. Таращанской:

Улица спокойная, все тихо и спокойно.

Житель ул. Таращанской:

- А що за чоловік? - Нормальний человек. - Знали его лично? - Конечно, сосед мой.

А вот Елена Чайковская знала его с детства. Рассказывает, тот разведен, у него есть дочь. Вспоминает его как общительного и веселого парня, который с началом войны на Востоке страны изменился

Елена Чайковская, знакомая задержанного:

Мы соседи , на соседних улицах живем. Когда-то были в одной компании, что еще могу сказать, раньше был веселый. Когда начались военние действия, на его калитке очень часто рисовали фашистские знаки.

Был ли задержанный в Харькове знаком с Максимом Кривошем, харьковская полиция не комментирует. Мол, это компетенция Службы безопасности. В то же время сообщили, у мужчины изъяли оружие. Это гранаты, пистолеты и сотни патронов. Оружие он отдал добровольно.

Сергей Чиж начальник следственного управления Полиции Харьковщины:

Що в ході слідства було встановлено, що громадянни в 2014-15 роках займався волонтерством в зоні АТО і звідти приваіз зброю. Слідством під процесуальним ерівництвром прокуратури висунуто ряд версій про надходження зброї, зберігання зброї і причетності даноїхособи до інших злочинів.

На мужчину, задержанного в Харькове, вышли благодаря почтовому отправлению.

Дмитрий Чубенко пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области:

Харків'янин напередодні отримав від особи, яка захопила заручників у Луцьку, поштове відправлення. Зі слів затриманого у Харкові, він отримав монети.

Был ли харьковчанин причастен к организации теракта в Луцке, следователи выясняют. Пока же дело расследуют как незаконное хранение оружия. Это до семи лет колонии. По делу назначены двенадцать экспертиз. Завтра в одном из харьковских судов будут решать, взять ли задержанного под стражу на время досудебного расследования.





Агентство Телевидения Новости