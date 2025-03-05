У Немишлянському районі Харкова затримали жінку з наркотиками

У Харкові слідчі повідомили про підозру жінці у незаконному зберіганні та збуті синтетичних наркотиків.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Викрили та затримали зловмисницю дільничні офіцери поліції відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 у Немишлянському районі.

Правоохоронці встановили, що жінка зробила замовлення через месенджер «Телеграм» та пізніше зі схованки забрала пакунок, в якому знаходились згортки з порошкоподібною речовиною та речовиною білого кольору. Поліцейські провели обшук та вилучили 29 розфасованих полімерних згортків та два зіп-пакети з ймовірно психотропною речовиною, яку жінка збиралася надалі продавати дрібними партіями.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Зловмисницю затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости